İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, kurumların işleyişleri hakkında yetkililerden bilgiler alan Sayın Bakan Yardımcımız, kurumların çalışanlarıyla da görüşerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.