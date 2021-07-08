İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil Terzi Baba Hazretlerinin Türbesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil ve beraberindeki heyet, ilimizin manevi önderlerinden Terzi Baba Hazretlerinin türbesini ziyaret ettiler. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın da eşlik ettiği ziyarette, Sayın Bakan Yardımcımız ve beraberindekiler türbeyi gezerek, dualar ettiler.