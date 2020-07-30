İçişleri Bakan Yardımcısı sürücülere uyarılarda bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak'ta, İzmir- Ankara Karayolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasındaki sürücülere uyarılarda bulunan bakan, araçtaki çocuklara da farklı hediyeler verdi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Albay Murat Kılıç karşıladı. Karşılama töreninin ardından İnce, kontrol noktasında bulunan araçlara emniyet kemeri ve farklı konularda uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından vatandaşlarla tek tek bayramlaşan İnce, araçlardaki çocuklara ise şapka, tişört, kırmızı düdük ve farklı hediyeler verdi. İnce ayrıca çocukları, ailelerinin kural hataları yapmaları durumunda kırmızı düdüğü çalmalarını istedi. Ayrıca İnce, çevirme noktasında bulunan yaşam tüneli hakkında da bilgiler verdi. - UŞAK