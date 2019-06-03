Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin...
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin...

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:53 Kaynak: AA
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