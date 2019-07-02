İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166...
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:37 Kaynak: AA
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