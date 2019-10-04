İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "184 teröristin etkisiz hale...
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "184 teröristin etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "184 teröristin etkisiz hale getirildi"
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