İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Adana'daki olay istihbarat birimlerimizin başarısıdır. Bu kadar kısa sürede olayın aydınlatılması önemlidir"

-"TKPML adlı terör örgütünün PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu biliyoruz"

-"Adana'daki olay istihbarat birimlerimizin başarısıdır. Bu kadar kısa sürede olayın aydınlatılması önemlidir"

-"Bu kişiler bilinen ve aranmakta olan teröristlerdi. Emniyetimizin koordinasyonunda 81 ilde arandı ve Eskişehir'de tespit edildiler"

-"(Uluslararası Suriye konferansı) Sonuç bildirgesinde rejimin kendi halkına yaptığı zulümden bahsedilmiyor"

-"Savaştan kaçıp ülkemize gelenlere yaptığımız yardımlardan bahsedilmiyor"

-"Batının duyarsızlığı da yer almıyor"

-"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarına da atıf yok"

-"Türkiye'nin Suriye sorun yaşadığı iddiası var"

-"Bölgedeki askeri varlığımızı genişleterek masadaki gücümüzü arttıracağımız iddiası var"

"Diyarbakır'daki annelerin ortaya koyduğu irade, bu süreç açısından önemli bir tariftir "

-"Okullarda bin 135 okul binası,115.sağlık binası 38 yurt binası 78 idari bina depreme hazır hale getirildi"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Eylül ayındaki operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında barınma alanlarına yönelik icra edilen 12 bin 382 operasyonda 333'ü ölü, 119'u sağ, 156'sı teslim olmak üzere 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

" PKK başta olmak üzere PKK'nın eylemleri azalsa veya eylemsizlik görüntüsü verse dahi, bu yapıların tamamen tasfiyesi gerçekleşene kadar; 40 yıllık terör tecrübemizle bakanlık olarak buna ikna olana kadar, bu mücadelemiz sürecektir" diyen Çataklı," PKK'nın dağdaki varlığı 600'ün altına inmiştir. Özellikle Diyarbakır'daki annelerin ortaya koyduğu irade, bu süreç açısından önemli bir tariftir ve anlamlıdır. öte yandan, geçtiğimiz günlerde adana'da özel harekat aracına düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren örgütün,

kırsalda ve diğer yerlerde elemanlarını neredeyse sıfırladığımız MLKP terör örgütü olması; ve bu eylemin, MLKP'nin ABDlilerle görüştüğünü kamuoyu ile paylaşmamızdan kısa bir zaman sonra gerçekleşmiş olması da kendi içinde ilginç işaretler barındırmaktadır.

keza iki gün önce bu eylemin failleri de etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Eylül ayının bir diğer gündeminin düzensiz göçle ilgili olduğunu belirten Çataklı,"Düzenli göç noktasında, zaman zaman yapılmak istenen tahrikler, fitne girişimleri haricinde zaten belli bir çizgide bu meseleyi yönetiyoruz. Hatırlayacağınız gibi eylül ayı içinde Adana'da ortaya atılan bir yalan haber üzerinden bir tahrik ve çatışma ortaya koyulmaya çalışılmıştı. Burada hem vatandaşım hızlı ve doğru şekilde bilgilendirerek, hem de kolluk noktasında gerekli tedbirleri alarak bu meselenin büyümesinin önüne geçilmişti. onun haricinde düzenli göç konusunda normal prosedürlerimiz, uyum çalışmalarımız, İstanbul özelinde ise geçici koruma altındaki her Suriyelinin Türkiye'de kayıt olduğu şehre dönmesinin temini ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ancak düzenli göçün yanısıra düzensiz göç baskısında ciddi bir artış söz konusudur. Ortadoğu'daki istikrarsızlık, terör ve şiddet ortamı körüklendiği sürece kaçak göç baskısının azalmasını düşünmek hayalcilik olur. şu anda biz bu konuşmayı yaparken İdlib bombalanmaktadır. bağdat sokakları karışıktır. Afganistan'daki durum zaten iç açıcı değildir. dolayısıyla sadece göçmen almak vermek noktasında değil, batinin Ortadoğu'da izlediği politikalarını artık tekrardan gözden geçirmesinin zamanının geldiğini ve dünyadan Ortadoğuda istikrar noktasında somut ve samimi adımlar beklediğimizi; ayrıca, bu işlerin belediyecilikten ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini de ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 eylül ayında kırsal alanda 7'si büyük, 31'i orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 38 kırsal operasyon, şehirlerde ise bin 357 operasyon yapıldığını belirten Çataklı,"Bu operasyonlarda aralarında içişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de aralaronda bulunduğu toplam 184 (92 ölü, 37 sağ/yarali, 55 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 143'ü PKK/ KCK, 36'si DEAŞ, 5'i aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardim/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 950 şüpheli (PKK/KCK 534, FETÖ/PDY 2.146, DEAŞ 235, aşırı sol 35) gözaltına alinmiş, 620 kişi tutuklanmıştır. (PKK/KCK 112, FETÖ/PDY 420, DEAŞ 76, aşırı sol 12). Yapılan operasyonlar neticesinde; 65 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

158 silah (91'i ağır ve uzun namlulu silah), 49 adet mayin/eyp, 99 adet el bombası, 26 ton 25 kg patlayıcı (53 kg'i plastik) madde,

13 bin 566 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

Kıran operasyonları

Kıran Operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunan Çataklı,"17 Ağustos'ta Hakkari, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katilimi ile kiran-1 operasyonu başlatılmış, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman bin 500 personelin katilimi ile Kıran-2, Şırnak ve Siirt illerinde 2 bin 325 personelin katilimi ile Kıran-3, Kars, Ağri ve Iğdır illerinde bin 125 personelin katilimi ile kiran-4 operasyonuna halen devam edilmektedir. kiran operasyonları kapsamında; 2'si gri kategoride olmak üzere 63 terörist (61 ölü, 2 teslim) etkisiz hale getirilmiş,19 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 68 mağara/sığınak imha edilmiş, 64 silah (52'si ağır ve uzun namlulu - 6 füze, 11 roketatar, 6 biksi makineli tüfek, 19 kalaşnikov, 7 m-16), 9 bin 145 mühimmat, 20 eyp, 63 el bombası, 17 bin kök kenevir, 50 kg eroin, 1 ton gıda/yaşam malzemesi ile çok sayıda eyp yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir" diye konuştu.

İlkbahar Yaz Operasyonları

Örgütün özellikle hareket kabiliyetlerinin sınırlandırılması eylem yapmasının engellenmesi amacıyla İlkbahar - Yaz operasyonlarının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Çataklı," 16 nisan - 30 eylül tarihleri arasında, barınma alanlarına yönelik 10.755 operasyon (44'ü büyük, 353'ü orta, 10.358'i küçük çaplı) planlanmış, 12.382 operasyon (23'ü büyük, 245'i orta çaplı) yapılmıştır. ilkbahar/Yaz operasyonlar kapsamında; 608 terörist (333 ölü, 119 sağ, 156 teslim) etkisiz hale getirilmiş, 532 sığınak/depo/barınak imha edilmiştir. 778 silah (483'ü ağir silah), 301 adet mayın/eyp, 513 adet el bombası, 5.7 ton patlayıcı, 961 adet tüp, 2 bin 664 adet fünye, 162 bin 386 mühimmat (8.208'i ağır silaha ait), 27 ton gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" dedi.

Sonbahar Kış operasyonlarında mevsim koşulları nedeniyle operasyonların farklı bir boyut kazandığını ifade eden Çataklı,"Elde ettiğimiz saha üstünlüğünü korumak ve örgüte önümüzdeki bahara çıklamalarına imkan verecek lojistik elde etmesinin önüne geçmek amacıyla 1 Ekim itibarıyla kış operasyonlarımızı başlatmış bulunuyoruz. Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 ekim 2019 - 15 nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kiş operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon (94 büyük, 504 orta, 7.134 küçük) planlanmış ve operasyonlara başlanmıştır. Operasyonda görev alacak personelimize başarılar diliyoruz.Allah Onları korusun" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının karada ve denizde, tüm kolluk birimlerinin entegrasyonuyla devam ettirildiğini hatırlatan Çataklı,"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 13 bin 513 operasyonda 18 bin 824 kişi gözaltına alınmış, bin 919 kişi tutuklanmıştır. 7 ton 20 kg esrar, (geçen aya göre % 34 artış)2 ton 610 kg skunk, (geçen aya göre % 255 aş)

908 kg eroin,8 kg kokain, 12 kg afyon, 23 kg sentetik kannabinoid (bonzai),59 kg metamfetamin, 160 bin 965 adet ectasy,

76 bin 438 adet captagon,161 bin 332 adet sentetik ecza,14 milyon 431 bin 510 kök kenevir (geçen aya göre yüzde 120 artış) ele geçirilmiştir. Bakanlığımıza ait kaçakçılık, asayiş, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik verileri de şu şekildedir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 914 operasyonda 2 bin 875 kişi gözaltına alinmiş, 16 kişi tutuklanmıştır. 2 milyon 352 bin 677 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 188 bin 49 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" dedi.

Asayiş olayları

Asayiş verilerini Paylaşan Çataklı," 2018 - 2019 yıllarının eylül ayları değerlendirildiğinde; mal varlığına karşı işlenen suçlardan;oto hırsızlığı olayları 801'den % 29,8 azalışla 562'ye, otodan hırsızlık 3 bin 455'ten yüzde 28 azalışla 2 bin 487'ye, kapkaç olayları 413'ten

yüzde 27,1 azalışla 301'e, iş yerinden hırsızlık 3 bin 405'ten % 12,9 azalışla 2 bin 966'ya düşmüştür. Evden hırsızlık olayları; Ankara'da 235'ten yüzde 48,9 azalışla 120'ye, İzmir'de 242'den % 24,8 azalışla 182'ye, İstanbul'da bin 552'den yüzde 26 azalışla bin 148'e,

ülke genelinde ise 5.840'tan % 14,1 azalışla 5.017'ye düşmüştür. Eylül ayında ülke genelinde; okul çevreleri, servis araçları denetimi tekdal sigara ve dilencilik uygulaması", "duman 7 uygulaması,"aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması""dumansız araç uygulaması 2019/1" olmak üzere toplam 4 güven/huzur uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalarda; 847 bin 653 şahıs kontrol edilmiş, 3 bin 270 aranan şahıs yakalanmış, 255 bin 703 araç kontrol edilmiş, 2 bin 303 araca işlem uygulanmiş,

54 bin 5 umuma açık yer denetlenmiş, 658'ine işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadelede; Terör suçları kapsamında 2019 yılı Eylül ayında, 3 bin 813 sosyal medya hesabi ile ilgili çalışma yapılmış tespit edilen 2.014 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

düzensiz göçle mücadelede; 11 bin 673'ü denizlerde olmak üzere toplam 64.920 düzensiz göçmen yakalanmış, 767 organizatör gözalatına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 360 bin 256, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3. milyon 667. bin 435'dir" ifadelerini kullandı.

Trafik kazaları

2019 eylül ayı içerisinde meydana gelen 191 ölümlü trafik kazasında 246 kişinin hayatini kaybettiğini belirten Çataklı, 15 bin 949 yaralanmalı trafik kazasında 25 bin 785 kişi yaralanmıştır. 2019 yılı ilk 9 ayında toplam; bin .551 ölümlü trafik kazası, 2018 ilk 9 ayında 2 bin 165 geçen yılın ayni dönemine göre yüzde 28,3 azalış oldu. bin 887 hayatini kaybeden sayısı 2018 ilk 9 ayında 2 bin 707

(geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 azalış), 129 bin 470 yaralanmalı trafik kazası, 2018 ilk 9 ayında 144 bin 634

(geçen yılın ayni dönemine göre yüzde 10,5 azalış) 217 bin 130 yaralı, 2018 ilk 9 ayında 246 bin 922

(geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalış oldu " şeklinde konuştu.

Adana'daki Terör saldırganının Eskişehirde yakalanmasına ilişkin konuşan Çataklı," MLKP törör örgütü bunu üstlenmişti. Bu örgütün PKK ile eylem ve iş birliği içinde olduğunu biliyoruz. MLKP mensuplarının Suriye kamplarında eğitim gördüğünü biliyoruz.İstihbarat birimlerimizin önemli bir başarısıdır. Bu kişiler istihbarat birimlerimiz tarafından bilinen aranmakta olan teröristlerdi. 2 saat içerisinde güvenlik system kamera yüz tarama sistemleri olay yeri inceleme sonucunda istihbarat teknik analizler sonucunda kişilerin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. 81 ilimiz uyarıldı. Ülke genelinde bu kişiler arandı. Eskişehir'de tespit edildiler ölü olarak ele geçirildiler. 2 arkadaşımız yaralandı onlara acil şifalar diliyorum" dedi.

" Biz Türkiye'in milli çıkarlarına menfaatlerine uymayan talepler olmadığını değerlendiriyoruz"

CHP Suriye toplantısını değerlendiren Çataklı," Davet edilen ve katılanlar. Terörle mücadele gayretimiz ortadayken böyle bir aşamada konferansa davet edilenlerin yüce milletimize bırakıyoruz. Sonuç bildirgesinde yer alan ve almayan konular oldukça ilginç. Bir defa rejimiin kendi halkın yaptığı zulümden bahsedilmiyor. Bu insanlar savaştan kaçıp ülkemize sığındılar. Onlar için ülkemizin yaptığı ile ilgili, batının duyarsızlığı bu bildirgede yer almıyor. Ülkemizin şehitler vermek pahasına yürüttüğü Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonuna atıf yok. Terör örgütlerinin Suriye Kuzeyi'nde yaptıkları ile ilgili atıf yok. Türkiye'nin Suriye Krizi bağlamında Suriye yönetiminde sorun yaşadığı var. Türkiye Suriye ilişkisinin raya oturması var. Askeri varlığını güçlendirmenin tehlikeli bir hayal olduğu var. Özellikle Fırat doğusuna yapılacak operasyonla oluşacak güvenli bölge üzerinden tezlerin ortaya atıldığını görüyoruz. Suriye ile ilgili binlerce konferansın düzenlendi. Mesele sahada sorunları sahada çözmektir. . Türkiye somut adımlar atmıştır. Bundan sonrası içinde somut adımlar vardır Suriyelilerin geri dönmesi temel hedeftir" şeklinde konuştu.

İstanbul depremi sonrası çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çataklı,"

İlk andan itibaren depremin olması ile birlikte AFAD olmak üzere tüm birimlerimiz harekete geçti. O günden bu yana çalışmalarına devam ediyorlar. Ülkemiz 17 ağustosa acı bir tecrübe yaşadı. Acı kayıplarımız oldu. Ülkemiz açısından milat oldu. Önce 2007 yılında Türkiye bina deprem yönetmeliği değişti. Bunu bakanlık olarak güncelledik. Deprem tehlike haritasını güncelledik. Vatandaşlarımızın e devlet üzerinden sorgulayacakları paylaşıma açtık. Toplanma alanları vatandaşımızın erişime açıldı. Depreme hazır Türkiye eğitimi ve bilinçlendirme eğitimi var. Yine Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesi artırıldı. Temmuz ayı içerisinden bakanımızın afetlere hazırlık yılı çalışmasına başlamıştık. Her ayın bir teması var. Ekim ayı toplanma alanlarıydı. Tatbikatlar yapılmaya başlandı. Habersiz tatbikatlar. Merkezden görevlendirdiğimiz arkadaşlar valimizi ziyaret edip bilgilendiriyorlar. Şuana kadar 10 bu şekilde tatbikat gerçekleşti 42 il düzeyi ve bölgesel olmak üzere çalışmalar yaptık. Kahramanmarş'ta olduğunu var saydığımız bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Yerel ve ulusal düzeyde afet çalışmaları var. Çalışma guruplarının her birini aynı saate toplantı yaptırmaya başladık. 15 günde bir olmak üzere bu çalışma guruplarının çalışmalarını yapıp eksikler belirlemeye çalışacağız. İstanbul önemli.. 99 sonrası önemli mesafeler alındı. Okullar başta olmak üzere kamu binalarında oldukça önemli mesafeler alındı. Okullarda bin 135 okul binası,115.sağlık binası 38 yurt binası 78 idari bina depreme hazır hale getirildi. İstanbul'daki çalışmalar devam ediyor. Öğleden sonar bakanımız başkanlığında bir çalışma gerçekleşecek" dedi.