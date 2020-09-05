İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu. Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:52 - Kaynak: İHA
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