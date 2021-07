İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden Türkiye'ye geniş kitleler ve kontrolsüz biçimde girişler yapıldığı... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden Türkiye'ye geniş kitleler ve kontrolsüz biçimde giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan videolar hakkında yazılı açıklama yaptı. Çataklı yaptığı yazılı açıklamada, paylaşılan videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran - Afganistan sınırından, hatta bir kısmının Afganistan - Tacikistan sınırından olduğu bile görüldüğü, bu videolarla, sınır güvenliğinin olmadığına ve düzensiz göçmenlerin Türkiye içerisinde istedikleri şekilde dolaşabildiklerine dair kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Çataklı, düzensiz göçü kaynağında önlemeye yönelik uluslararası mekanizmalarının güçlendirilmesinden, sınır güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, düzensiz göçün etkin ve kapsamlı politikalarla yönetilmesinden, sınır dışı ve geri gönderme kapasitelerimizin yükseltilmesine kadar ilgili tüm kurumlarla işbirliği doğrultusunda çalışmalarımız eksiksiz bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Çataklı çalışmalar kapsamında şu bilgileri verdi:

" İran ve Irak sınırlarımızda; 54 km'lik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 km'lik Ağrı-İran sınırının 82 km'si ve 121 km'lik Hakkari-İran sınırının 13 km'sinde olmak üzere toplam 149 km'lik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmaları tamamlanmıştır. Hakkari-İran sınır hattının 30 km'lik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmaları ise halen devam etmektedir. Van-İran sınır hattının ilk etabı olarak 63 km'lik kısımda güvenlik duvarı ve devriye yolu yapım çalışmalarına 2021 yılında başlanılmıştır. Iğdır-İran sınırının tamamında ve Ağrı-İran sınırının 25 km'lik kısmında sınır aydınlatma çalışmaları tamamlanmıştır. Ülkemizin doğu sınırlarında 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ve 329 adet kablosuz sensör seti kurulması öngörülen 108 milyon Avro bütçeli Elektro-Optik Kule Projesi kapsamında 560 km'lik İran sınırında kurulacak gözetleme ve haberleşme kuleleri ile komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanı elde edilecektir. Bu çerçevede İran ve Irak sınırımızdaki hudut birliklerinin istifade edeceği Elektro-Optik Kulelerinin örülümü yüzde 90 oranında tamamlanmıştır. Proje tamamlandığında terör, yasadışı geçiş, kaçakçılık vb. sınır aşan suçların önüne geçilecektir. "

"Sınır hattı gerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 750 PÖH görevlendirilmiştir"

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptırımları artıran yeni hukuki düzenlemeler uygulamaya konulduğunu vurgulayan Çataklı, "Güvenlik duvarı, aydınlatma, gözetleme ve algılayıcı gibi tüm sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin tamamı bitene kadar hudut birliklerinin talepleri doğrultusunda Valiliklerimizin koordinasyonunda her türlü geçici tedbirin (kanal/hendek kazılması, tel çit çekilmesi vb.) alınması sağlanmıştır/sağlanacaktır. Kolluk birimlerimizce yapılan yol kontrolleri arttırılmıştır. Sınır hattı gerisinde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 özel harekat timi (750 PÖH ) görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulan illere göç idaremizce personel takviyesi yapılmıştır. Van-İran sınırında devam eden sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin güvenliğinin tesisi ile terör ve düzensiz göçle mücadele amacıyla Van Valiliğince 500 güvenlik korucusu sınır hattına sevk edilmektedir. Jandarma ve emniyet personeli tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek ve bu amaçla İHA'lar başta olmak üzere havadan keşif/gözetleme çalışmaları da sürdürülmektedir. 2015 yılında bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi, yeni geri gönderme merkezlerinin açılması ile 16 bin 000'e yükselmiştir. Bununla birlikte; 6 ilimizde daha geri gönderme merkezinin yapımı tamamlanmak üzere olup yıl içinde hizmete sunulacaktır. Van Gölünde konuşlandırılması kararlaştırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bölgede kuruluş çalışmalarının bir an evvel tamamlanarak, tekne, bot vb. yüzer unsurlarla yapılabilecek insan/göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü yasa dışı faaliyete karşı etkin tedbirler hayata geçirilecektir. "

Tüm kurum ve kuruluşlarla tam iş birliği içerisinde olduklarını belirten Çataklı, "Başta Bakanımız olmak Bakan Yardımcılarımız ve Bakanlığımız Birim Amirleri sınır illerimize çeşitli saha ziyaretleri gerçekleştirilerek alınan tedbirleri yerinde incelemiş, Valilerimiz ve kolluk birimlerince gerekli koordinasyonların sağlanması adına istişare toplantıları gerçekleştirmiştir ve çalışmalar yıl boyunca sürdürülmektedir. Bu kapsamda son dönemde Bakanımız Başkanlığında 1 Mayıs'ta Ağrı ilimizde, 24 Haziran'da Muş ve 4 Temmuz'da Bitlis ilimizde Güvenlik Toplantısı yapılmış ve 27 Haziran'da Van ilimiz İran sınırında inceleme yapılmıştır. Başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı (TOKİ), Tarım Orman Bakanlığı (DSİ) ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla tam bir işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir" açıklamasında bulundu.

"Düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır"

2016 yılından beri düzensiz göçmenle mücadele kapsamında verileri paylaşan Çataklı şu ifadelere yer verdi:

"Tekraren ifade etmek isteriz ki; düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız sürmektedir. Sınırlarımızda yakalamalar da olmaktadır. Nitekim 2016 yılında 174 bin 466, 2017 yılında 175 bin 752, 2018 yılında 268 bin 003, 2019 yılında 454 bin 662, 2020 yılında 122 bin 302 ve 2021 yılında bu güne kadar 62 bin 687 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ancak son dönemde Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinden düzensiz göçmenlerin kalabalık gruplar halinde kontrolsüz biçimde sınırlarımızdan girdiği iddiasına yönelik görüntüler ülkemiz sınırlarından olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. Bir takım çevrelerce kasıtlı olarak provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda oluşturulmak istenen algının aksine bütün birimlerimiz tarafından düzensiz göçün önlenmesi amacıyla tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır." - ANKARA