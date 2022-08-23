Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Çataklı, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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