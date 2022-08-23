Eskişehir'de çekilen görüntülerde, 3 yabancı uyruklu kişinin kılıçla gezdiği iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin aslı bambaşka çıktı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, söz konusu olayla ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını söyledi. Videodaki kişilerin film setinde çalıştığını belirten Çataklı, asılsız haberlere inanılmamasını istedi.
Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı - Son Dakika