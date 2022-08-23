Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı

23.08.2022 16:48

Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde 3 yabancı uyruklu şahsın elinde kılıçla gezdiği iddia edilmişti. Tepki toplayan video ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Çataklı, görüntülerdeki kişilerin Türk olduğunu ve film setinde çalıştıklarını belirterek, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini söyledi.

Eskişehir'de çekilen görüntülerde, 3 yabancı uyruklu kişinin kılıçla gezdiği iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin aslı bambaşka çıktı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, söz konusu olayla ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını söyledi. Videodaki kişilerin film setinde çalıştığını belirten Çataklı, asılsız haberlere inanılmamasını istedi.

"FİLM ŞİRKETİNİN TÜRK ÇALIŞANLARI"

Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişi film seti çalışanı çıktı
YORUMLAR
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Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Çataklı'dan Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama
Kaynak: İHA

İsmail Çataklı, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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