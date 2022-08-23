Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Kaynak: İHA

İsmail Çataklı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama - Son Dakika

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