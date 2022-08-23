İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama

23.08.2022 16:54
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan, 3 yabancı uyruklu kişinin Eskişehir'de kılıçla gezdiklerine dair videonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medyada yer alan, 3 yabancı uyruklu kişinin Eskişehir'de kılıçla gezdiklerine dair videonun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

İsmail Çataklı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama - Son Dakika

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