Bakan Yerlikaya'nın siber suçlarla mücadelede 2 aylık karnesi: 219 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'nın siber suçlarla mücadelede 2 aylık karnesi: 219 kişi tutuklandı

04.08.2023 13:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda son 2 ayda 219 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda ödeme, bilişim ve bahis suçlarına yönelik 113 kişi, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik ise 17 kişi tutuklandı. Ayrıca, 10 bin 722 suç unsuru paylaşımı tespit edilerek 661 milyon 537 bin 263 lira para ve malvarlığına el konulduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 2 ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 219 kişinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, "Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu, 661 milyon 537 bin 263 lira para ve malvarlığına el konuldu." dedi.

168 OPERASYON DÜZENLENDİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son 60 günde siber suçlarla mücadeleye yönelik 168 operasyonda yapıldığını ve yakalananlardan 219'unun tutuklandığını belirtti.

"661 MİLYON 537 BİN TL PARA VE MAL VARLIĞINA EN KONULDU"

Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına yönelik 113 operasyonda ise 202 kişinin tutuklandığı, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 55 operasyonda 17 kişinin tutuklandığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Sanal devriyelerimiz, 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit etti. Suç gelirleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucu, 661 milyon 537 bin 263 lira para ve malvarlığına el konuldu. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz sanal dünyada da suç ve suçluların karşısındadır."

Yerlikaya'nın o paylaşımı:

İçişleri Bakanı: 2 Ayda 219 Kişi Siber Suçlardan Tutuklandı
Kaynak: AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'nın siber suçlarla mücadelede 2 aylık karnesi: 219 kişi tutuklandı - Son Dakika


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