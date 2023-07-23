İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

23.07.2023 13:44

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma ve 1 polis mensubunun şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Operasyon sonucunda teröristlerin silahları ile birlikte ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat da bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 asker, 2 jandarma ve 1 polis mensubunun şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Yerlikaya paylaşımında, "5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

SIĞINAKTA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

Yerlikaya açıklamasının devamında ise "Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" dedi.

İşte operasyondan kareler;

İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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