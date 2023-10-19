 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 19.10.2023 08:38

74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, "Bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

"ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları, adalete teslim etmeye kararlıyız.

1284 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 1284 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:

  • İstanbul'da 266 tabanca 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Adana'da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Konya'da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.
  • İzmir'de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Ankara'da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Mersin'de 52 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Osmaniye'de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Şanlıurfa'da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum."
Silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 2 binden fazla kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:25 3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
09:23 Arda Güler'in en büyük sorunu tespit edildi! Real Madrid hemen özel program hazırladı
09:04 Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz
09:03 Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak
08:38 74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı
08:33 ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti
08:28 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
08:14 "Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı
08:01 Hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken İsrail asıllı şarkıcı Linet, sessizliğini bozdu
07:29 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 09:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: 74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement