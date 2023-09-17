İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Son Güncelleme: 17.09.2023 17:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 17 örgüt mensubundan 5'inin tutuklandığını ve 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Ayrıca operasyon kapsamında düzenlenen adreslere yapılan baskında çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

ADANA'DA TERÖR OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, eski ismi Twitter olan "X" hesabından, Adana'da düzenlenen terör operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı
Kaynak: İHA

Ali Yerlikaya, Adana, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için bomba kehanet: İlk 11'deki son maçıydı
16:32 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.
16:32 Diyarbakır'da takla atan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi
16:20 A Milli Takım'da Kenan Koçak sürprizi! Sadece Hırvatistan maçında görev alacak
16:08 Ünlü oyuncu Oya Alasya hayatını kaybetti
16:07 Vapurda çakmakla çocuğun saçlarını ateşe veren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı
16:04 Filtrenin dozunu kaçıran İzel'e takipçileri sahip çıktı! Yorumu beğeni rekoru kırdı
16:01 Potada Fenerbahçe, Galatasaray'ı farka boğdu
15:57 Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahaya çıkacak
15:05 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 17:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement