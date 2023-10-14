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Sınırı geçmeye çalışan teröristler, milletvekilinin aracında yakalandı - Son Dakika

Sınırı geçmeye çalışan teröristler, milletvekilinin aracında yakalandı

Son Güncelleme: 14.10.2023 12:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi ile örgüte katılacağı değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 2 kişinin de Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. ve şoförü tarafından getirildiğinin tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, milletvekili hakkında soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi. Milletvekilinin şoförü ise tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınır dışına kaçmaya çalışan bir terörist ile, örgüte katılması planlanan bir şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan zanlıların iş birlikçilerinin ise Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. ile onun şoförü Y.N. sayesinde şehre getirildiği ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ VE İŞ BİRLİKÇİLERİ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

MİLLETVEKİLİ KENDİ ARACINI TAHSİS ETMİŞ

BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise: Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.

SORUŞTURMA EVRAKI GÖNDERİLDİ

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek."

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Yeşil Sol Parti, İçişleri Bakanı, Ağrı, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırı geçmeye çalışan teröristler, milletvekilinin aracında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınırı geçmeye çalışan teröristler, milletvekilinin aracında yakalandı - Son Dakika
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