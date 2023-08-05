İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen, JÖH/Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet GÜNDÜZ operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."
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