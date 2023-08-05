İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

05.08.2023 14:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu kapsamında 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"F-16 VE ATAK HELİKOPTERLERLE ATEŞ ALTINA ALINDILAR"

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde: "Mardin İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Mardin-Nusaybin ilçesi BAGOK kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristler, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındı.

"MİLLETİN DUASI SİZİNLE"

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığımızca icra edilen, JÖH/Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katıldığı Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet GÜNDÜZ operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
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İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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