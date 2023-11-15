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Bakan Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.222 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bakan Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.222 düzensiz göçmen yakalandı

15.11.2023 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1.222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerimizde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1.222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Sınır Bölgelerimizde Düzenlenen Kalkan Operasyonları Kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1222 Düzensiz Göçmen Yakalandı! İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz!

63 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye genelinde Jandarma ve Polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 62 operasyonda;

  • 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
  • Bunlardan 63'ü tutuklandı.
  • 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı ve Polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir

Kalkan Operasyonları kapsamında 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Göçmen, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.222 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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08:32 Bakan Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.222 düzensiz göçmen yakalandı
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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.222 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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