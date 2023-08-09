Bakan Yerlikaya'dan yaptığı uyarıyla takdir toplayan polis memuruna anlamlı hediye - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan yaptığı uyarıyla takdir toplayan polis memuruna anlamlı hediye

09.08.2023 16:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir motosiklet sürücüsüne yaptığı uyarıyla sosyal medyada gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı bakanlıkta ağırlayarak görevde kullandığı motosikleti yeniledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücüsüne kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile sosyal medyada gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ın görevde kullandığı motosikleti yenisiyle değiştirdi.

"ÖLÜRSEN NE YAPACAĞIZ YAVRUM"

Samsun'da trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım, hız yapan motosiklet sürücüsünü durdurup, "Ölürsen ne yapacağız yavrum?" diyerek, nasihat vermiş, kurallara uymasını istemişti.

Bakan Yerlikaya'dan Türkiye'yi duygulandıran polis memuruna anlamlı jest

ARAYIP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Bakan Yerlikaya, Alper Gökhan Yıldırım'ı telefonla arayarak teşekkür etmiş, polisle sürücü arasındaki diyaloğun videosunu da paylaşarak "Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım" demişti.

Bakan Yerlikaya'dan Türkiye'yi duygulandıran polis memuruna anlamlı jest

MOTOSİKLETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bakan Yerlikaya, trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım ile bakanlıkta bir araya geldi ve görev yaptığı motosikleti yenisiyle değiştirdi. Motosikletin anahtarını Yıldırım'a teslim eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'dan yaptığı uyarıyla takdir toplayan polis memuruna anlamlı hediye - Son Dakika


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