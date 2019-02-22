Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Erzincan'da Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Erzincan'da Esnafı Ziyaret Etti

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan'a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Erzincan'da Esnafı Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan'a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika Töreninin ardından Erzincan Fevzipaşa Caddesi üzerinde ki esnaf ile buluştu.

Esnafın sorun ve isteklerini dinleyen Süleyman Soylu, yoldan geçen vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti. Esna buluşmasında Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, Erzincan, Süleyman Soylu, Güncel
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