İçişleri Bakanı Erzincan'da Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan'a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan'a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika Töreninin ardından Erzincan Fevzipaşa Caddesi üzerinde ki esnaf ile buluştu.



Esnafın sorun ve isteklerini dinleyen Süleyman Soylu, yoldan geçen vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti. Esna buluşmasında Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın

Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı

Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir