İçişleri Bakanı ile Kültür Bakanı birlikte uluslararası göç filmleri festivali sanal... - Son Dakika

İçişleri Bakanı ile Kültür Bakanı birlikte uluslararası göç filmleri festivali sanal...
İçişleri Bakanı ile Kültür Bakanı birlikte uluslararası göç filmleri festivali sanal sergisini avatarlar eşliğinde gezdi.
İçişleri Bakanı ile Kültür Bakanı birlikte uluslararası göç filmleri festivali sanal sergisini avatarlar eşliğinde gezdi
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:19 Kaynak: DHA
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