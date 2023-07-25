İçişleri Bakanı: Kozan depreminde can ve mal kaybına dair ihbar yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.