İçişleri Bakanı: Kozan depreminde can ve mal kaybına dair ihbar yok - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kozan depreminde can ve mal kaybına dair ihbar yok

25.07.2023 10:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmadığını bildirdi. Yerlikaya, deprem nedeniyle ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini ve şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı alınmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 112 Acil İhbar Hattı'na can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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