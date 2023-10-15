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Narkogüç operasyonlarında 190 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Narkogüç operasyonlarında 190 zanlı gözaltına alındı

Son Güncelleme: 15.10.2023 08:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 190 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

34 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Bursa, Uşak, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkogüç operasyonlarında 190 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Narkogüç operasyonlarında 190 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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