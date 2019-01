İçişleri Bakanı'ndan Anne Babalara Çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için 'Uyuma' isimli bir aplikasyon yaptık. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin" dedi. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"nin üçüncü buluşması, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadeleyi 2019'da çok daha üst noktaya taşımanın önemini vurgulayarak, "Tedbir aldık, sonuç aldık ama uyuşturucu meselesi boş bırakmaya gelmez" dedi.



Dünyadaki uyuşturucu arzında büyük artış olduğuna işaret eden Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini anlattı. 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu belirten Soylu, bunların yüzde 70'inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini bildirdi.



"'UYUMA' İSİMLİ BİR APLİKASYON YAPTIK"



"Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla bildirebilmeleri için 'Uyuma' isimli bir aplikasyon yaptık" diyen Soylu, "Şu ana kadar 26 bin 178 kişi bu uygulamayı indirdi ve 2 bin 405 ihbar yapıldı. Henüz bu bir başlangıç ama sayı halen çok az. Lütfen her anne ve baba bu aplikasyonu mutlaka telefonlarına indirsin. Bildirdiği andan itibaren çok kısa süre içerisinde emniyet görevlilerimiz olay yerinde olmaktadır. Gördüğü şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden bize bildirsin" açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, "Narko-rehber" ve "Narko-tır" gibi projelerle önemli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini de hatırlattı.



"UYUŞTURUCU KONUSUNDA HER BİRİMİZİN PANİK HALİNDE OLMASI LAZIM" Uyuşturucu terörüyle karşı karşıya olunduğunu ve buna karşı topyekun mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Uyuşturucu konusunda her birimizin panik halinde olması lazım. Narkolog Projesi ortaya koyduk. Son 6 ayda 7 bine yakın uyuşturucu kullanan insanla yüz yüze anket gerçekleştirdik. Maalesef uyuşturucunun kullanım alanları sıralamasında ilk sırayı yüzde 40,7 ile insanların kendi evleri alıyor. İkinci yer yüzde 24,6 ile metruk binalar." Gençlere de uyarılarda bulunan Soylu, "En kıymetlimiz sizlersiniz. Onun için genç nüfusumuzu bizim bir avantajımız değil, bu melanetlerle karşı karşıya bırakıp dezavantajımız haline getirmeye sizler de fırsat vermeyin" şeklinde konuştu.



