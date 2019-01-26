Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı seçim hazırlıklarına dair bilgi verdi

İçişleri Bakanı seçim hazırlıklarına dair bilgi verdi

35 dakika önce

Yerel seçim hazırlıklarına dair bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı seçim hazırlıklarına dair bilgi verdi, System.String[]
Yerel seçim hazırlıklarına dair bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda kamera sistemlerimizin bakımı ve kontrolü yapılıyor, mevcut jeneratörlerin bakımı yapılıyor, jeneratör, aydınlatma gibi eksikliği olan yerlere ilişkin yeni alımlar da yapılıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:23 

Süleyman Soylu, Ekonomi
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