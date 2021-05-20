İçişleri Bakanı Soylu: "(PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık"

20.05.2021 13:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede dünyaya ders verildiğini, tüm terör örgütlerinin sahada baskılandığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede dünyaya ders verildiğini, tüm terör örgütlerinin sahada baskılandığını belirterek, "Özellikle son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Çünkü çember giderek daralmaktadır." dedi.

Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığında 109. dönem kaymakam adaylarına yönelik düzenlenen uyum kursundaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar buluşmalarının, şehit ailelerine, gazilere ve esnafa yaptığı ziyaretlerin, Türkiye'ye değişimi yaşatan liderlik modelinin temeli olduğunu söyledi.

Güvenliğin, Türkiye'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birisi olduğunu dile getiren Soylu, altyapı yatırımlarının standarda ulaşması için mücadele ortaya konduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sunduğu hizmetleri anlatan Soylu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Açık Kapı" biriminin vatandaşlara rehberlik ettiğini belirtti.

Soylu, emniyet ve jandarmada oluşturulan "Güven Masası"nın da vatandaşla devletin merhametli, şefkatli yüzünü buluşturduğunu kaydetti.

Bürokrasiden arındırma projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Soylu, sunulan hizmetlerden memnuniyetin de belirli dönemlerde ölçüldüğünü dile getirdi.

"Alarm halinde bekliyoruz"

Süleyman Soylu, "Vatandaşımız bilsin ki biz onun, hayatının olağan akışında da zor zamanında da alarm halinde bekliyoruz, ona hazırlık yapıyoruz ve zor zamanda onu yalnız bırakmıyoruz. Hayatın olağan akışında da standartları yükseltmek için elimizden gelen gayret ve çabayı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Terör, uyuşturucu ve organize suçlar başta olmak üzere birçok alanda mücadeleler verildiğini vurgulayan Soylu, 2015'ten bugüne kadar trafikteki can kayıplarında, yüzde 35,4 oranında iyileşme elde edildiğini anlattı.

Bakan Soylu, trafikte son 10 yılda 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4'ten 5,8'e gerilediğini, Birleşmiş Milletlerin "trafikteki can kayıplarını yüzde 50 azaltma" hedefini tutturan iki ülkeden birisinin Türkiye olduğuna işaret etti.

"Ciddi sıçrama yakaladık"

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Soylu, "Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük mücadele ortaya koyduk, ciddi sıçrama yakaladık. 2017'de 941'le rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla şu anda 278'e çekildi." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki dönemlerde camilerin, okulların etrafında uyuşturucu satıldığını, bunlara müdahale edildiğini, şu anda haftada ortalama yaklaşık 4 bin 500 gözaltı yapıldığını bildirdi.

Gençleri uyuşturucuyla buluşturmak isteyenlere fırsat tanımayacaklarını vurgulayan Soylu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yakaladığı eroinin 2017'de üç katını, 2018'de iki katını yakaladıklarını kaydetti.

PKK'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğuna da değinen Soylu, Avrupa ülkelerinin, uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğini söyledi.

"Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık"

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık, böyle bir operasyon yoktu. Şu an ulaştığımız büyüklük, 2 milyar lira civarındadır. Operasyon sürdüğü için sayı bunun daha üstüne çıkacaktır, artmaya devam edecektir. Bir yandan terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu. Özellikle son zamanlarda çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Çünkü çember giderek daralmaktadır."

Asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri de paylaşan Bakan Soylu, Türkiye'de günlük evden hırsızlık ortalamasının 278'den, bugün itibarıyla 134'e düştüğünü bildirdi.

Çok sayıda yenilikçi adımlar atıldığını anlatan Soylu, Kovid-19 salgını sürecinde de önemli hizmetlerin sunulduğunu dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminden sonra 400 kaymakam alındığını anımsatan Süleyman Soylu, mülki idare teşkilatının yaklaşık üçte birinin yenilendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, 109. dönem kaymakam adayları arasında 14 kadının bulunduğunu, bunun da mülki idare tarihinde bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık
İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık
İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık
İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık
İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık
İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık
İçişleri Bakanı Soylu: (PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(PKK) Son zamanlarda, çok üst düzey yöneticileri almaya başladık' - Son Dakika


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