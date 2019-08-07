İçişleri Bakanı Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı
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11. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:15 Kaynak: AA
11. Büyükelçiler Konferansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
karşılaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
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