Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı

48 dakika önce

11. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

11. Büyükelçiler Konferansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:15 Kaynak: AA
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