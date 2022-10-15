İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı.

15.10.2022 11:46
İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '110 madencimizden 58'i kurtarıldı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. - Son Dakika
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