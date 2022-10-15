İçişleri Bakanı Soylu: "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

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