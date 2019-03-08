İçişleri Bakanı Soylu
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Soylu'nun salona gelişi Genel görüntüler İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla vatandaşlarla buluştu.
- İçişleri Bakanı Soylu'nun salona gelişi
Genel görüntüler
İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla vatandaşlarla buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:58 Kaynak: AA
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