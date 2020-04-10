İçişleri Bakanı Soylu: "138 bin vatandaşımız karantinada" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "138 bin vatandaşımız karantinada"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı özel bir televizyon programında Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Soylu, Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 138 bin kişinin karantinada olduğunu açıkladı.


Bakan Soylu, "Biz toplam 52 vilayette 180 alanda karantina yapıyoruz. Bunun bir tanesi ilçe merkezi Artvin Borçka, bir tanesi ilçenin tamamı, tüm sınırları, köyleriyle beraber. Yine geri kalanı da yaklaşık 10 belde, 100 köy var. Geri kalanı da mezra. Bu karantina kararı, il hıfzıssıhha kurulunun kararıyla alınıyor ama il hıfzıssıhha kuruluna gelene kadar sağlık müdürlüğümüz aynı zamanda valiliğimiz, kaymakamlığımız alanındaysa kaymakamlığımız, olayın nereden çıktığı, kimin kiminle temas ettiği, bu bulaşımın ne kadar yayılma riski olduğu, bütün bunları değerlendirdikten sonra burayla ilgili bir karantina kararı alınıyor.


Bu rakamı da ilk kez paylaşıyorum. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantina içerisinde. Siz buna 15 bin 500 yurtlarda, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da ilave ettiğinizde şu anda 138 bin karantina içinde vatandaşımız var" dedi.


"Bazı illerimizde vakaların artış hızı epey yavaşladı"


Pandemi karşısında alınan tedbirler sonucunda salgının yayılma hızının yavaşladığını belirten Soylu, "Hafta sonunda yüzde 95 Türkiye eve çekiliyor ancak çok zorunlu üretimler yapılıyor ama ihtiyaç duyulduğu zaman bunu sadece belirli, kısıtlı günler için değil, her türlü adım atılabilme kabiliyetine sahip olduğunu ilk kez söylüyor değiliz, Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. Bunun dinamik, takip ettiğimiz bir süreç olduğunu söylüyoruz. Bazı illerimizde vakaların artış hızı epey yavaşladı. Bazı illerimizde, ilk baştaki gibi böyle katlayarak gittiği bir noktada değil. Bütün bunları da görüyoruz" şeklinde konuştu.


Pandemi İzolasyon Takip Sistemi


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pandemi İzolasyon Takip Sistemi uygulamasının İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve operatörlerin iş birliğinde Türkiye'de de yürütüldüğünü belirtti.


Operatörler vasıtasıyla izolasyona tabi tutulan kişinin nerede olduğunun belirlendiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:


"Bu hareket ettiği zaman hemen sinyal geliyor. Bu, POLNET sorgu sistemi üzerinden geliyor ve direkt bizim polislerimizin el tabletlerine, el bilgisayarlarına indiriliyor. İndirildiği andan itibaren bir, biz dışarıda sorgulama yaptığımız zaman bunu takip edebiliyoruz, iki, ayrılanı hemen arayıp, bulup, ona ayrılmamasının lazım geldiğini söylüyoruz. Yani iki temel görevimiz var."


"Türkiye'de günde 10 milyon maske dağıtılıyor"


Şu ana kadar Sağlık Bakanlığının 235 üretici firmayla sözleşme imzaladığını, kendisinin de bu olayın her aşamasında olduğunu ve gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Soylu, "Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bugün de Sağlık Bakanımızla konuştuk, bakan yardımcılarımızla konuştuk. Şu anda Türkiye'de günde 10 milyon maske dağıtılıyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyona ve üzerinde bir sayıya çıkacak. Bunu Sağlık Bakanımız net bir şekilde ifade eder ama bugün 10 milyon üretildiğini ve her gün dağıtıldığını hem sağlık teşkilatlarımız dahil olmak üzere söyleyebilirim" dedi.


Kulp'taki terör saldırısı


Kulp'taki terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Soylu, yaklaşık 6-7 ay önce de yine Kulp'ta böyle bir tabloyla karşılaşıldığını, yine ormana odun kesmeye giden işçilere acımasız bir saldırı gerçekleştiğini hatırlattı.


Soylu, "Gittikleri yol bizim güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, Jandarma Özel Harekatımızın veya kolluk devriyelerimizin gezdiği bir yol değil. Yani bir yan yol ve tamamen bir orman yolu. Burada bir ayın çeşitli zaman dilimlerinde gidip ormandan kesiyorlar ve geçimlerini de bunun üzerinden temin etmeye çalışıyorlar" dedi.


Dünyada, Türkiye'de insanlık farklı bir meseleyle mücadele ederken, bu eylemi gerçekleştirenlerin sonunun kötü olacağını belirten Soylu,


"Biz genel olarak bu ölen teröristlerin fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz ama bunlar öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü ibret olması lazım gelir ki masumiyeti olan, rızkına ve ekmeğine giden insanları bir sapkın terör örgütünün talimatıyla öldürenler, katledenler hem hak ettiklerini bulmuş olacaklar hem de o insanlar, orada yaşayanlar da ve bizler de bileceğiz ki bu devlet güçlü bir devlettir, yapanın yanına kar bırakmıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:16 Kaynak: İHA

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