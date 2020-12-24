İçişleri Bakanı Soylu, "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

24.12.2020 16:59
İçişleri Bakanı Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Acil Durum Merkezimizde elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısı tamamlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Acil Durum Merkezimizde elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısı tamamlandı. Ocak 2021'de yerli ve milli elektronik kelepçe hizmete girmiş olacak." dedi.

Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen 14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısına katıldı.

Bakanlık olarak aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda işin kolluk tarafında sorumluluklarının söz konusu olduğunu belirten Soylu, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, kolluk personellerine hizmet içi eğitim verilmesi, kadına yönelik şiddet konusuyla ilgili jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisinde zorunlu ders olarak okutulması, KADES uygulamasının yaygınlaştırılması, olay kayıt formunun güncellenmesi, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması, emniyet ve jandarmada bu konuda uzmanlaşan birimler kurulması, önleyici tedbir kararlarının uygulanması ve takibi gibi pek çok konunun ele alındığını ifade eden Soylu, önemli bir konu olan aile içi ve kadına karşı şiddet olay kayıt formunun güncellenmesi de dördüncü eylem olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 52 ülkede kullanılan formların incelendiğini vurgulayarak, "Bu alanda uzman kişilerin görüş ve değerlendirmeleri eşliğinde yeni taslak form hazırlandı. STK'lerin, mağdurların ve uygulayıcıların görüşleri alındıktan sonra 2021'in Ocak ayında inşallah yeni olay kayıt formunun kullanılması planlanmaktadır." diye konuştu.

Eylem planında bununla ilgili 5'inci eylemin, 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının entegrasyonunun sağlanması olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı. Halihazırda var olan entegrasyona, 2021 yılında yeni eklenen ara yüzlerle beraber gizlilik kararlarının daha etkin uygulanmasına yönelik tedbirler alınacağı da karara bağlanmıştır. 6. eylem olarak Belediye Kanunu gereğince yasal sorumluluğu bulunan belediyeler tarafından konukevi/sığınmaevi açılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

Bu konuyla ilgili de çalışmalar devam etmektedir. Halen nüfus bakımından bu sorumluluğa haiz belediye sayısı 245, mevcut belediye konukevi sayısı da 11 ilde 32 adettir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında her kolluk biriminde eğitimli personelin görevlendirilmesine ilişkin kurumsal kapasitenin arttırılması için 7'nci eylem olarak tasnif edilmişti. Burada da bu yıl ilçe düzeyine yaydığımız büro amirlikleri sayesinde jandarma karakolu ve polis merkezlerimiz olmak üzere Türkiye'deki 1005 polis merkezi amirliğinde, 81 de il jandarma komutanlıklarında, 1086 noktada toplam 8 bin 200 uzman personel, bu konuda çalışmaya başladı."

"Bu yıl 142 bin 260 kolluk personeline eğitim verildi"

8'inci eylem olarak kamuoyunun da yakından takip ettiği KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Soylu, "Şu anda 1 milyon 208 bin indirme, 63 bin 860 ihbar sayısına ulaştık. İhbarların, yaklaşık yarısının gerçek ve ciddi tehlike barındıran ihbarlar olduğunu ve bunların tamamına gidildiğini, müdahale edildiğini de burada ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, önemli bir eylem başlığının da eğitim konusuyla ilgili olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"11'inci eylem olarak asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konuları kapsayan, birer günlük 'Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri' düzenlenmesi karara bağlanmıştı. Burada da 2020'nin içinde 142 bin 260 kolluk personeline eğitim verilmiştir. 12'nci eylemimiz muhtarlarımızın, 13'üncü eylemimiz Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ve Polis Akademisi öğrencilerinin, 14'üncü eylemimiz de Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlerin 'kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele eğitimi almasıyla ilgiliydi. Bu konuda da 2020'de 3 bin 661 muhtarımıza, 3 bin 988 polis akademisi öğrencimize, 3 bin 265 jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrencimize ve jandarma teşkilatımız içinde görev yapan 13 bin 971 er ve erbaşa eğitim verilmiştir. Muhtar eğitimlerimizde pandemi sebebiyle eksik kalan eğitim planlarımıza 2021'de devam edilecektir."

"Bu yıl kadın cinayeti sayısı 259"

Kasım ve aralık ayında Bakanlıkların ortak değerlendirmesi sonucunda elektronik kelepçe meselesini yaygın bir şekilde başlatacaklarına işaret eden Soylu, "Güvenlik Acil Durum Merkezimizde elektronik kelepçenin tüm teknolojik altyapısı tamamlandı. Ocak 2021'de yerli ve milli elektronik kelepçe hizmete girmiş olacak." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, "2020'nin içinde bugün itibarıyla 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayeti sayısı 259'dur. Geçen yılın tamamında sayı 336'ydı. Geçen yıl ki sayının 27'si yabancı uyruklu kadınlardan oluşmaktaydı. Bu yıl da yabancı uyruklu sayısı da 14'tür." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, '14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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