Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık"

6 saat önce

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı Video oynatımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı

Video oynatımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)

İçişleri Bakanı Soylu: (15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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