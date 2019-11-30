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İçişleri Bakanı Soylu: "(15 Temmuz) O gece aslında yeni bir başlangıç yaptık"
6 saat önce
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı Video oynatımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı
Video oynatımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (1) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (1)
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