İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-DetayİÇİŞLERİ BAKANI...
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-Detay(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:11 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-Detay
(Tür: Ankara
)
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