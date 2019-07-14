Son Dakika Haberleri: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-DetayİÇİŞLERİ BAKANI...
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-DetayİÇİŞLERİ BAKANI...

2 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-Detay(Tür: Ankara)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-Detay
(Tür: Ankara)
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ-DetayİÇİŞLERİ BAKANI...
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:11 Kaynak: DHA
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