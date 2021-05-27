İçişleri Bakanı Soylu: "2014 ile 2020 arasında kadın ölümü azalan bir eğilimle gidiyor" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "2014 ile 2020 arasında kadın ölümü azalan bir eğilimle gidiyor"

27.05.2021 16:44
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 3 bin 20 kişi öldürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 3 bin 20 kişi öldürüldü. 2020 yılında bu rakam 2 bin 75, yani yüzde 31,5 oranında azalma var. 2006 yılında bunlardan 468'i kadın, 2020 yılında ise 385. Bu rakamda da yüzde 17,7 azalma var. 2014 ile 2020 arasında kadın ölümü azalan bir eğilimle gidiyor" dedi.

Bakan Soylu, TBMM'de Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu üyelerine kadına şiddete karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, 2020 yılında Türkiye'de faili meçhul kadın cinayeti olmadığını aktararak, "Cinayet işlendikten sonra kaçmıyor. Buradaki davranış şeklini tüm yönleriyle çözmek gerekiyor. Bu işin lideri Aile Bakanlığı. Bu sadece kollukla çözülecek bir şey değil. Bir kadın gidecek, karakolun önünde bekleyen polise 'zor durumdayım' diyecek ve polis de 'git, şikayetçi ol' diyecek. O zaman görevden alınma ile karşı karşıya kalır, o kadına yardımcı olacak. 112, 156 arandığında savsaklama varsa hesabını sorarım" dedi.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim alan öğrencilere 6284 sayılı Kanun kapsamında kolluğun yetki ve sorumlulukları, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitim verilmesi sağlanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapmakta olan erbaş ve erlere kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda eğitim verilecektir."

Jandarma Genel Komutanlığına asker alımına ilişkin olarak da Bakan Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığında yükümlü asker kalmadı. Jandarmada bu rakam yüzde 80 seviyelerinde. İnşallah birkaç yıla kadar jandarmada da profesyonelliğe geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kasten öldürme olaylarına değinerek, "Kasten öldürme olaylarında 2006 yılında 3 bin 20 kişi öldürüldü. 2020 yılında bu rakam 2 bin 75, yani yüzde 31,5 oranında azalma var. 2006 yılında bunlardan 468'i kadın, 2020 yılında ise 385. Bu rakamda da yüzde 17,7 azalma var. 2014 ile 2020 arasında kadın ölümü azalan bir eğilimle gidiyor" şeklinde konuştu.

Aile içi şiddet olaylarında nüfus artışına rağmen yatay bir seyir olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, "2020 yılında ilk 4 ay 77 bin 575 olay yaşandı. Mağdur kadın sayısı 71 bin 405, tedbir kararı verilen önleyici ve koruyucu kişi sayısı 119 bin 530. 2021 yılında 73 bin 867 olay yaşandı. Mağdur kadın sayısı 65 bin 998, tedbir kararı verilen önleyici kişi sayısı 91 bin 394. Ben bu rakamların düşeceğine inanıyorum, çünkü kadınların nereye ulaşacağını tam anlamıyla öğrettik" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: 2014 ile 2020 arasında kadın ölümü azalan bir eğilimle gidiyor

Aile Bakanlığı, Süleyman Soylu, Jandarma, Asker, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: '2014 ile 2020 arasında kadın ölümü azalan bir eğilimle gidiyor' - Son Dakika


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