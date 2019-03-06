İçişleri Bakanı Soylu: "2019 Seçimlerinde 2014 Yerel Seçimlerine Göre Olaylardaki Azalma Yüzde...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalma yüzde 88,1. Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin.
İçişleri Bakanı Soylu
: "2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalma yüzde 88,1. Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin. Yani çok daha fazla insan siyasal etkinliklere katılıyor ve müdahale oranımız da yüzde 2,6'dan yüzde 0,5'e düşmüş. Seçim olayı 2014'te 581 tane olmuş, bu dönem 237'ye düşmüş."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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