İçişleri Bakanı Soylu: "2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye 86 milyon dolarlık insani yardımda... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye 86 milyon dolarlık insani yardımda bulunduk"

-" İdlib'te kış bitmeden 50 bin briket evi orada bitirmiş olacağız"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye bu gün gayrisafi milli hasılasına sahip oranlar dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir. Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye 86 milyon dolarlık insani yardımla bulunduk" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Feneri Deniz Feneri Derneğinin "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesinin tanıtım ve imza törenine katıldı.

"Bu medeniyetin bana göre bir tek ismi var, iyilik medeniyetidir"

Törende konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İdlib'te beraber olduk böyle bir nizam böyle bir hayat var mı? kaç yıl gerideler, 300 yıl daha geri, 500 yıl daha geri. Vallahi yediğim yemekten giydiğim elbiselerde utandım. Sınırımızın 5-10 kilometre uzağında. Avrupa'nın Amerika'nın medeniyeti kendilerine kalsın, yerlerin dibine batsın. Bizim ülkemiz, bizim medeniyetimiz, geleceğimiz, göreneğimiz, komşuluğumuz bütün bunlar bize bu topraklarda çok şey öğretiyor. Allah'a şükür bunu bugün ayakta tutan, bunu bugün bütün dünyaya haykıran bir liderimiz var. Dünyanın meşakkatlerine rağmen vicdanı ve merhametini bu insanlardan ayırmayan bir liderimiz var. Ülke yönetmek kolay iş değildir. Dünyadaki ülkelerle hakkını hukukunu koruyarak mücadele etmek kolay bir iş değildir. buna rağmen dünya ne yapıyor diye onla dert yanmak, mazlumlar fakirler ne yapıyor diye onunla dertlenmek ve onu unutmayarak o apayrı bir anlayıştır. Bizi heyecanlandırmak, sizleri heyecanlandırmak, o sorumlulukları hissetmek apayrı bir şeydir. Çok zor ama cennet bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Bu medeniyetin bana göre bir tek ismi var, iyilik medeniyetidir. Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Bu sorumluluğu hiçbir zaman, üzerimizden birilerinin çekip almasına fırsat vermemeliyiz. Çünkü çok sorumluluğumuz var" dedi.

"Bugün medeni dünya diye tabir ettiğimiz insan topluluğu bu sorumluluktan bariz şekilde kaçmaktadır"

"Dünyada her 90 saniyede bir çocuk su eksikliği veya kirli suya bağlı bir hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, "Bizim dinimiz bize demiyor mu ki her insan bir alemdir. Bu sözün ağırlığı ne kadar yüce bir ağırlıktır. Her 90 saniyede bizim o çocuklara temiz ve içilebilir sudan mahrum 2 milyar insana da borcumuz var. Komşusu açken kendisi tok yatan diyen bir inanca mensup insanlar olarak biz bu sorumluluktan kaçamayız. Bugün medeni dünya diye tabir ettiğimiz insan topluluğu bu sorumluluktan bariz şekilde kaçmaktadır. Göç meselesinde örnekleriyle anlattım, biz bunu net gördük. Bu örnekleri uluslararası kamuoyunda defalarca paylaştık. Botlarıyla beraber karşıya geçmeye çalışan mültecilerin botlarına bıçak batırıp, onları orada terk etmeye çalışan bir medeniyetsizlerin medeniyetini anlatmaya çalışıyoruz. Bu mağduriyetleri her gün yaşıyoruz. Hala göçe kaynaklık eden coğrafyalarda çatışma ve istikrarsızlık körüklenmeye devam ediyor. Bugün bu projeyle su kuyusu açmaya gideceğimiz ülkelere dünyanın başka ülkeleri daha önce gittiler. Sömürgece ülkeler olarak gittiler ve sömürdüler. Hala da bu ilişkileri devam ediyor. Dünyanın bir tarafında bozan ülkeler, diğer tarafında da dünyanın tamir eden, etmeye çalışan ülke olarak biz duruyoruz. Dünyanın bütün mazlumları biliyor ki üzerinde ay yıldızlı bayrak olan koliler hayırla doludur. İçinden ya gıda, ilaç ya da tıbbi bir malzeme çıkar. O kutuyu tutan bir hayırsever insan vardır" dedi.

"2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye 86 milyon dolarlık insani yardımla bulunduk"

Türkiye'nin yaptığı uluslararası yardımları anlatan Bakan Soylu, "Türkiye bu gün gayrisafi milli hasılasına sahip oranlar dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir. Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye 86 milyon dolarlık insani yardımla bulunduk. Bunların arasında Arnavutluk, Bangladeş, Somali, Mozambik, yemek bulunmaktadır. Ayrıca meydana gelen seller dolayısıyla İran, Irak'a Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Harekatı bölgelerine İdlib yardımlarıyla Suriye'ye yardımda bulunmaktadır. Bu sadece AFAD eliyle 2019 yaptığımız yardımlardır. Daha geniş bakarsak 5 kıtada 50'den fazla ülkeye yardımlarımız ulaşmaktadır. Pek çok başlıkta farklı yardımlar su kuyusundan sahra hastanesine kadar farklı yardım organizasyonlarımız bulunmaktadır. Bizim yardım karakterimiz sadece bir yardım kolisi bırakıp gitmek değildir. Batı bunları yıllarca yaptı. Bizim yardım anlayışımız, yardım yapılan yerdeki hayatın genel standardını yükseltecek kalıcı işler bırakmaktır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde terörden temizlenen yerlerde ve Afrika'daki ülkelerde bu anlayış doğrultusunda işlem yaptık. Bu hem insani bir meseledir hem de doğrudan doğruya bize tevarüz eden bir emanetle ilgili meseledir. Dünyada örneği yoktur" şeklinde konuştu.

"O insanların dualarıyla benim ülkem bu gün tarih yazıyor"

Afrika'ya yapılan yardımlardan bahseden Bakan Soylu, "Orayı sömürmek için giden insanlar yok. Allah'a çok şükürler olsun geleceğimize büyük bir miras bırakıyoruz. Sadece bu ülkede değil, etrafımızdaki coğrafyada binlerce kilometre ötedeki diyarlarda başımıza bir çok musibet ve felaket geliyor. O insanların dualarıyla benim ülkem bu gün tarih yazıyor. Bizim ülkemiz tarih yazıyor. Dünyada huzursuzluk azaldığı hayatın normal seyrine döndüğü ölçüde terör göç, uyuşturucu ticareti gibi işler azalmış olacaktır. Bize Suriye ve Afganistan'dan göçmen gelmiyor. Afrika'nın adını duymadığımız ülkelerinden gelenler var. Dolayısıyla bir yerdeki sosyal huzursuzluk, suya refaha erişimdeki sıkıntı doğrudan bize yansıyor. Dolayıyla hem yardım yapmak, hem de buradaki hayat düzeninin normalleşmesine katkı yapmak bunları hep birlikte düşünmek zorundayız. Bu gün burada Deniz Feneriyle birlikte çok hayırlı, tam da anlattığım anlayışı uygun bir yardım protokolüne imza atıyoruz. Burada bir çok arkadaşımız var. Elazığ, Malatya'da, Van'da Afrin'de Cerablus'ta, İdlib'te hep onlarla birlikte olduk. Afrika'nın her yerinde onlar oldu. Helikopterimizle varmadan, bu gördüğümüz bu sivil toplum kuruluşları ya birine yardım ediyordu, ya sıcak çorbasını veriyordu, ya da bir yetimin başını okşamaya çalışıyordu. Bu büyük bir nimettir, ben bu nimetin farkındayım" dedi.

"İdlib'te kış bitmeden 50 bin briket evi orada bitirmiş olacağız"

İdlib'te yeni adımların atıldığını belirten Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ortaya konulan İdlib'te attığımız adım. İnşallah kış bitmeden 50 bin briket evi orada bitirmiş olacağız. Yine ifade etmek gerekir ki oradaki insanların sırtı bir çadırın bezine değil, bir duvara yaslanacak. Bu kıymetli bir şeydir. O kampanya çok iyi gidiyor, herkes elinden geleni ortaya koyuyor. İnşallah kış gelmeden orada on binlerce insan yuva sahibi olmuş olacak. Yine bu güzel ülkenin insanı ve devleti sayesinde, buna inanıyorum. Kalıcı bir şeyler yapmak ve bunu da şehitlerimizin adıyla yapmak bana göre çok hayırlı ve güzel bir adım oldu. Ayakta durmak, daha fazla dua almaktır. Onlar kötülüklerin cenderesinde boğulurken, gülen gözler, umut dolu yarınlara bakmak isteyen çocuklara el uzatmaktır. Dünün getirdiği haksızlıklar, yarının getirdiği hayırlara kar topu gibi büyüyerek başka yerlere uzanan eller olacaktır" ifadelerini kullandı.