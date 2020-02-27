Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu: '21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor.' - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:44 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor."
Son Dakika Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Bakan Soylu, Davutoğlu'nun korumalarının çekildiği iddialarını yalanladı: 63 koruması var Son dakika: İran'da Humeyni'nin eski temsilcisi Hadi Hüsrevşahi koronavirüsten hayatını kaybetti Tahran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak