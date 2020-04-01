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İçişleri Bakanı Soylu: "24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz.
İçişleri Bakanı Soylu: "24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:02 Kaynak: AA
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