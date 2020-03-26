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İçişleri Bakanı Soylu: "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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