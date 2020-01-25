İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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