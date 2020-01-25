İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da 5, Elazığ'da 10 vatandaşın hayatını... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya 'da 5, Elazığ 'da 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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