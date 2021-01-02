İçişleri Bakanı Soylu: "Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü"

02.01.2021 14:06
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin yüzde 21 oranında düştüğünü bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin 2019'a oranla yüzde 21 düştüğünü kaydeden Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaştığı grafikte, 2017'de 353, 2018'de 279 kadının cinayete kurban gittiği, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 327 bin kişi tarafından indirildiği ve 68 bin 214 ihbar alındığı bilgisi de yer aldı.

Süleyman Soylu, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu: 'Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Kayserispor maçında forma giyemeyecek Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Aldattığı eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i Türk 4 kişi öldü Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında kullanıma hazır hale getirmiş olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında kullanıma hazır hale getirmiş olacağız         
14:07
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu 3 gencin cansız bedenini bulan apartman sakini konuştu: Birinin burnundan kan geliyordu         
12:51
Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı         
12:30
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor         
10:48
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada         
09:36
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 14:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu: "Kadın cinayetleri yüzde 21 düştü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei