Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "66 DEAŞ'lı terörist yüz tanıma sistemleri sonucunda yakalanmıştır" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021-2022 yıllarında 66 DEAŞ'lı terörist, bizim arkadaşlarımızın yüz tanıma sistemleri üzerinde yaptığı analiz çalışmaları sonucunda yakalanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Haftası sebebiyle Emniyet Teşkilatı personelinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de eşlik ettiği heyette Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve farklı görevlerdeki emniyet mensupları yer aldı. Bakan Soylu, 177 yıllık polis teşkilatına sahip olmanın kolay bir iş olmadığını, bunun önemli bir değer olduğunu ve kolay elde edilemediğini belirtti. Soylu, vatandaşın huzuru ve güvenini tesis edebiliyorlarsa bunun 177 yıllık bilgeliğin ve kapasitenin sayesinde olduğunu hatırlattı.

"DÜNYADA EN GELİŞMİŞ KRİMİNAL LABORATUVARLARINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Emniyet Teşkilatı'nın sahip olduğu niteliklerden bahseden Bakan Soylu, kendi geliştirdikleri yazılımların olduğunu söyleyerek, "Dünyada en gelişmiş kriminal laboratuvarlarına sahip ülkelerden biriyiz. Özel harekatçılarımızı, kendi yazılımımız olan Sanal Taktik Eğitim Merkezimizde eğitiyoruz. Parmak izi veri tabanlarımız, Jandarmayla ve Nüfus Genel Müdürlüğümüzle entegre, göç Sahil Güvenlik Komutanlığımızla entegre. Kendi yazdığımız KADES yazılımı, kadına şiddetle mücadelede uluslararası ödüle layık görüldü. Yüz tanıma sistemlerimiz, entegre kamera sistemlerimiz var. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, samimiyetimle ve bütün birikimime söylüyorum dünya ölçeğinde önde gelen bir başarıya ve yetkinliğe sahiptir" diye konuştu.

"TARİHİN EN YÜKSEK UYUŞTURUCU OPERASYONLARINI YAPIYORUZ"

Türk Polis Teşkilatı'nın sadece Türkiye'den değil, dünyadan da takdir topladığının altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, asayiş noktasında Türkiye'nin attığı adımları sıralayarak, "Dünyanın en önemli uyuşturucu rotalarının tam üzerinde bulunmamıza rağmen yüksek bir kapasiteyle tarihin en yüksek uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. 2019 yılında dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini, Avrupa'da yakalanan eroinin yüzde 62'sini Türkiye yakaladı. Madde bağlantılı ölümlerimiz 2017'de 941'di, bunu mücadelemizle aşağı çektik. ve 2020 rakamımız 314'tü, 2021 rakamımız da adli tıptan gelen son rakamlarla değerlendirecek, 300'ün altında olacak. Uyuşturucu suçlarından 15 Temmuz sonrasında tutuklu sayımız 36 bin kişiydi, bugün Türkiye'nin ortaya koyduğu toplam iradeyle birlikte bu suçlardan tutuklu sayısı 104 bini aşmıştır" dedi.

"66 DEAŞ'LI TERÖRİST YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ SONUCUNDA YAKALANMIŞTIR"

Türk Polis Teşkilatı'nın kadına yönelik şiddeti elektronik kelepçe izleme merkezinde takip ettiğini, bugüne kadar Jandarma ile birlikte bin 432 vaka takibi yaptığını söyleyen Bakan Soylu, "Kadın cinayetlerinde yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalış var. Hedefimiz aile içi şiddet ve kadın cinayetlerini sıfır sayısına taşımaktır. 2021-2022 yıllarında 66 DEAŞ'lı terörist, bizim arkadaşlarımızın yüz tanıma sistemleri üzerinde yaptığı analiz çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. İstihbarat Başkanlığımız, Terörle Mücadele Başkanlığımız tarihinin en güçlü dönemlerindedir. Bugün sol terör örgütlerinin şehir yapılanmaları, PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün şehir yapılanmaları önemli ölçüde darbeler almıştır. Bazı sol terör örgütleri ise kırsaldan tamamen silinmiştir" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ MÜCADELESİNİ SAĞLAYAN TÜRK POLİS TEŞKİLATI RUHUDUR"

15 Temmuz direnişi ve sonrasındaki mücadeleyi sağlayan ruhun Türk Polis Teşkilatı'nın ruhu olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bütün kurumları kanser gibi sarmaya çalışan FETÖ illetinden, bu kurumu sürüklemeye çalıştığı yoldan kurtulmayı, 15 Temmuz öncesinde başlayan o temizlenmeyi, 15 Temmuz'daki o direnişi ve sonrasındaki o mücadeleyi sağlayan, işte bu ruhtur. Bunu hazmedemeyenler olabilir, bu çarkı geri döndürmeye çalışanlar olabilir, buraya nifak sokmaya çalışanlar, burayı kendi günlük çıkarlarına alet etmeye çalışanlar olabilir ama Allah'a şükür, hem bu kurumun kültürü, hem bu kurumun ruhu hem de bu kurumun şehitlerinin manevi koruması, aziz milletimizin duası, buna izin vermeyecek, müsaade etmeyecektir" dedi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak/ İHA)