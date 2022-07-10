İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ

10.07.2022 14:44

İSTANBUL'da Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz.

İSTANBUL'da Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" diye konuştu.

Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) bayramlaşma programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada göçmenlerle bayramlaştı. Programa Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, Suriye Platformu Başkanı Muhammet Ata, Yemen Dostluk Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ahmed Aloqabi, Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oghuzkhan, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Afganistan Stk'lar Birliği Başkanı Abdul Gafoor Turan ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayram tebriğini iletti.

"RUSYA, ÇİN, ABD VE AVRUPA ARASINDA DÜNYAYI İSTEDİKLERİ GİBİ PAYLAŞMAK İSTEDİLER"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Dünyayı zorla yerinden edilmiş insan sayısının tam 100 milyonu aştığı, terör eylemlerinde 100 binlerce insanın öldüğü hale getirdiler. En büyük sorun şu ki bunu çözemiyorlar. Karıştırıyorlar, toplulukları birbirlerine düşürüyorlar, insanların inançlarını, dinlerini, milli değerlerini yaşamalarını engelliyorlar, ortalığı maalesef tamamen karıştırıyorlar ama çözemiyorlar. Vekalet savaşlarıyla terör örgütleriyle bu işi buraya getirdiler ama bu işin yarın nereye gideceğini bilmiyorlar ve hesap edemiyorlar. DEAŞ'ı sahaya sürdüler olmadı, PKK'yı YPG'yi canlandırmak istedi olmadı, Rusya, Çin, ABD, Avrupa arasında dünyayı istedikleri gibi paylaştırmak istediler o da olmadı, onu da başaramadılar. Şimdi elimizde bir tablo var. Milyonlarca insan, göçmen insanca yaşama hakkından uzak bir hale geldi. Kendi topraklarına hasretler. Akrabalarına hasretler, çocukluk günlerine hasretler" dedi.

"TÜRKİYE YAŞANAN TABLONUN MÜSEBBİBİ DEĞİLDİR"

Bakan Soylu, "Türkiye bu yaşanan tablonun müsebbibi değildir. Konumu itibariyle her coğrafi konumu hem de medeniyet konumu itibariyle bu sorunun siz de ben de biliyoruz ki doğrudan muhatabıdır. Elinden geleni de yapmaktadır. Bizim insanımız üç kuruş için insanlıktan çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Türkiye terörle mücadele ediyor, Türkiye göçü yönetiyor. Türkiye düzensiz göçle, kaçak göçle mücadele ediyor. Bunu bir politikayla ama aynı zamanda vicdan ve merhametle yerine getiriyor. Üzerinde ağır bir sorumluluk ve yük vardır" ifadelerini kullandı.

"700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ"

Soylu, "Biz bir sınavdayız, istisna olabilir ama bu istisnayı da bu topraklar kabul etmemelidir. Biz büyük hedeflerin yolcularıyız. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada büyük hedeflerin yolcularıyız. Biz nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizi bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar, ister ne söylerlerse söylesinler, bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında bu topraklarda savaştan kaçan, ölümden kaçan insanlar geldiler. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" diye konuştu.

"MAKASI KAPATIYORUZ"

Soylu, "Dünyayı ilk kez böyle yakalıyoruz. İlk kez böyle yönsüz yakalıyoruz. İlk kez böyle vizyonsuz yakalıyoruz. İlk kez ne yapacağını bilmeyen bir anlamda, anlayışta yakalıyoruz. İlk kez birbirine bu kadar girmiş bir anlayışta yakalıyoruz. Bize yaptıklarını ve ettiklerini elbette görüyoruz. Ama merak etmeyin. Makası kapatıyoruz. Türk dünyası ve İslam dünyası olarak makası kapatıyoruz ve kapatmaya devam ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bizden sonra gelecekler daha cesur olacaklar. Bizden sonra gelecekler gerçekleri haykırmak ve söyleyebilmek için daha güçlü olacaklar" dedi.

"BU SINAVDAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Bu sınavdan hep birlikte başarılı çıkmak zorundayız. Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz. Sadece son 10 yılda Suriye'den itibaren değil bu coğrafya yüzlerce yıldır büyük sınavlardan geçiyor. İnancından ve değerlerinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak söylüyorum. Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız. Onları da yeneceğiz ve hep beraber insanlığa kazandıracağız. Hep birlikte kardeşliği kazandıracağız, hep birlikte bu coğrafyada doğan çocukların kendi coğrafyalarıyla buluşmalarını sağlayan bir anlayışı hep birlikte ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AFAD: 'Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır' AFAD: 'Esenyurt'ta 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrikada su baskınları meydana gelmiştir, 70 dairenin su tahliyesi yapılmıştır' Yağış etkisini sürdürüyor Yağış etkisini sürdürüyor Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı Kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 15:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 700 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ BU ÜLKEDE DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement