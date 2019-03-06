İçişleri Bakanı Soylu: "94 Belediye Başkanı Teröre Karıştığı İçin Alındı.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı.
İçişleri Bakanı Soylu: "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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