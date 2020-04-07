İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
25 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Soylu, Twitter'dan, "Anadolu medeniyetinin gücünü ve ferasetini haberciliğe taşıyan, Türk basınının global markası Anadolu Ajansının 100. yılı kutlu olsun." mesajını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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