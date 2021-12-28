İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Soylu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Soylu, "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan ve " Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un fotoğrafı ile Mahmut Serdar Alakuş'un Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin "Ciğerlerimiz Yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunay'ın güzelliği" başlıklı fotoğraflarını oylayan Soylu, aynı kategoride Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı, aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni bir hayat sürdüğü sırada İzzet Mazı tarafından çekilen fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafını seçen Süleyman Soylu, ayrıca milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hastalıkla mücadele eden kadınlarla dalış yaptığı anda Şebnem Coşkun'un çektiği fotoğrafın yanı sıra Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf karesini oyladı.

"Her yıl farklı enstantaneler yaşatıyorlar"

Oylama sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi. Foto muhabirlerini kutlayan Soylu, "Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları oylaması bizim için yılın gelenekseli oldu. AA foto muhabirleri her yıl bize farklı enstantaneler, başka alanlar yaşatıyorlar. Heyecanla her yılın sonunu bekliyoruz. Fotoğraflar, o yıl yaşananları, hatıralarımızı, ümitlerimizi, sevinçlerimizi, zorluklarımızı tekrar yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir fotoğraflarında, başkentte akşam saatlerinde beliren dolunayın Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturduğu anda çekilen fotoğrafı beğendiğini belirten Soylu, hilali, Çamlıca Camisi ve Galata Kulesiyle birlikte aynı kareye sığdıran fotoğrafın da İstanbul'u anlattığını söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin bu yıl en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak yangınlar sırasında çekilen fotoğrafların yaşananları aktardığını kaydetti.