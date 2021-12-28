Üye Girişi
İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 09:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Soylu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Soylu, "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan ve " Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" olarak tarihe geçen 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un fotoğrafı ile Mahmut Serdar Alakuş'un Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin "Ciğerlerimiz Yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunay'ın güzelliği" başlıklı fotoğraflarını oylayan Soylu, aynı kategoride Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı, aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni bir hayat sürdüğü sırada İzzet Mazı tarafından çekilen fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafını seçen Süleyman Soylu, ayrıca milli dalışçı Şahika Ercümen'in meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hastalıkla mücadele eden kadınlarla dalış yaptığı anda Şebnem Coşkun'un çektiği fotoğrafın yanı sıra Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğraf karesini oyladı.

"Her yıl farklı enstantaneler yaşatıyorlar"

Oylama sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi. Foto muhabirlerini kutlayan Soylu, "Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları oylaması bizim için yılın gelenekseli oldu. AA foto muhabirleri her yıl bize farklı enstantaneler, başka alanlar yaşatıyorlar. Heyecanla her yılın sonunu bekliyoruz. Fotoğraflar, o yıl yaşananları, hatıralarımızı, ümitlerimizi, sevinçlerimizi, zorluklarımızı tekrar yaşatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir fotoğraflarında, başkentte akşam saatlerinde beliren dolunayın Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturduğu anda çekilen fotoğrafı beğendiğini belirten Soylu, hilali, Çamlıca Camisi ve Galata Kulesiyle birlikte aynı kareye sığdıran fotoğrafın da İstanbul'u anlattığını söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin bu yıl en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak yangınlar sırasında çekilen fotoğrafların yaşananları aktardığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu         
10:37
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper         
10:14
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:14 Abdulkadir Selvi'den İBB açıklaması: Operasyon ters teper
10:11 Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement