İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile Görüştü
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:35 Kaynak: İHA
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