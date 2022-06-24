Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmaris 'te bulunan Bakan Soylu, Johansson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye 'nin düzensiz göç ile mücadelesi, sınır güvenliği, göç ve sınır yönetimi projeleri ile ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Johansson ile telefonda görüştü - Son Dakika

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