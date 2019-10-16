Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(ABD'in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Soylu: '(ABD'in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde...

İçişleri Bakanı Soylu: "(ABD'in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(ABD'in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde herhangi bir değişim yoktur.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "(ABD'in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde herhangi bir değişim yoktur." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili ilk kez konuştu
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(ABD'in yaptırım kararı) İlk yaptırım kararından sonra mal değişimimde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]