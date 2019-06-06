İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:08 Kaynak: AA
: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye
bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var."
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi!
FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!
Selfie çekmek isteyen erkek çocuğu 10 metreden düşerek hayatını kaybetti!