Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Adamın birisi geçerken bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var."
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:08 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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